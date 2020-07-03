Кандидатура нового голови НБУ може бути визначена протягом кількох днів – Шмигаль
Про це в ефірі "Свободи слова" сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Потрібен час на консультації, які були вчора розпочаті, щоб обрати належну кандидатуру. Вимог дві: висока професійність та кристальна репутація", - зазначив Шмигаль.
На його думку, кандидатура керівника Нацбанку може бути визначена протягом кількох днів.
"Усі керівники банків назвали свої пропозиції. Є шорт-лист, який задовольняє наших міжнародних партнерів", - розповів Прем'єр.
За його словами, відставка Якова Смолія була неочікуваною.
"Ця відставка була певною несподіванкою і для уряду, і для ринку. Але станом на вчора Президент України за моєї участі провів консультації з правлінням Нацбанку, з радою Нацбанку, з керівниками державних банків, з керівниками найбільших комерційних банків. Абсолютно стабільний настрій", - сказав Шмигаль.
Він також підкреслив, що законодавство України прописане так, що заміна керівника Нацбанку не вплине ні на стабільність валюти, ні на курс валюти.
"Непризначення сьогодні керівника підтверджує неочікуваність рішення", - додав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".
2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.
3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.