Співпраця уряду з Нацбанком була і є конструктивною - Шмигаль

"У нас дійсно була вибудувана абсолютно конструктивна робота з Національним банком на рівні професійної твердої дискусії у тих умовах, які сьогодні є у світі та в державі, а умови сьогодні складні, бо є коронакриза та економічна криза", - сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що вважає керівництво НБУ професіоналами, які змогли правильно сформувати політику Нацбанку та рухатися відповідно до цього курсу.

"Ми дійсно на спільних нарадах пропрапрьовували політику, яка пов'язана із виходом з економічної кризи. Відповідь на це - поступове зниження облікової ставки НБУ, є грошово-кредитна політика та відносини з банками", - додав Прем'єр-міністр.

Він наголосив, що відставка голови Національного банку Якова Смолія є неприємною несподіванкою як для ринку, так і для уряду.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.

3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.