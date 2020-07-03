Зміна керівника НБУ не вплине на ситуацію з ПриватБанком — Смолій

Призначення нового голови Нацбанку не вплине на політику держави щодо ПриватБанку.

Про це заявив ексголова НБУ Яків Смолій, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність ризиків для Приватбанку з погляду націоналізації у зв'язку зі зміною керівника НБУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не думаю, що призначення одного очільника цієї інституції може вплинути на питання взаємовідносин з ПриватБанком, оскільки, по-перше, в НБУ немає одноосібного прийняття рішень, немає таких сфер, де одна людина може щось вирішити. З іншого боку, сьогодні тільки справи проти Національного банку є, тому що ПриватБанк погасив кредити рефінансування, і всі взаємовідносини з колишніми власниками - це питання до власника, до Кабінету міністрів", - зазначив Смолій.

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Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн.

На початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила судовий аудит (forensic audit) ПриватБанку, підтвердила, що банк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговій сесії 3 липня звільнила Смолія з посади голови НБУ за поданням Президента.

Яків Смолій очолював Нацбанк з березня 2018 року.