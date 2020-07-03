Смолій не вбачає загроз на валютному ринку через своє звільнення
Укрінформ
Звільнений з посади голови Національного банку Яків Смолій не вбачає загроз на валютному ринку після своєї відставки.
Про це він сказав на брифінгу у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У НБУ є достатньо інструментів, як ми можемо впливати на курс (валютний - ред.)", - сказав Смолій.
Він повідомив, що напередодні, 2 липня, Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 150 млн дол. для згладжування надмірних курсових коливань.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговій сесії 3 липня звільнила Смолія з посади голови НБУ за поданням Президента.
Яків Смолій очолював Нацбанк з березня 2018 року.
Фото: НБУ