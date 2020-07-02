Спекулянти можуть скористатися коливаннями на ринку через відставку Смолія — радник Президента

Радник Президента України з економічних питань Олег Устенко вважає можливими ризики, пов'язані з коливаннями на фінансовому ринку через відставку глави Нацбанку Якова Смолія.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дім" в програмі "5 питань на злобу дня"

"Зрозуміло, що є гравці, які намагаються вичавити з цієї ситуації максимум. Коли я почав говорити цю фразу, я думав насамперед про економічних гравців, адже спекулянти, як правило, грають в один, два, три дні, для того, щоб, наскільки це можливо, вичавити з ситуації максимум. У них є можливості для гри сьогодні й завтра, в п'ятницю ринок закриється. Може відбутися гра в понеділок, але вже з середини наступного тижня можливості для такого швидкого спекулятивного заробітку очевидно зникають".

Як повідомлялося, 2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25. У середині дня за долар США давали 27,22 - 27,25 гривні. На відкритті міжбанку котирування гривні до долара становили 26,86 - 26,88.

НБУ на самому початку торгів продав понад 100 млн доларів для погашення паніки на ринку.

Голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професіоналізму, додавши, що «нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Відповідний проєкт постанови підтримав Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглядатимуться кадрові питання, відбудеться в п'ятницю, 3 липня, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, ймовірність того, що заяву Смолія про відставку буде прийнято, "дуже висока".

Також Арахамія додав, що на позачерговому засіданні в п'ятницю, крім проєкту постанови про відставку голови Нацбанку Якова Смолія, може бути розглянуто питання відставки голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.