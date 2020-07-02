Гетманцев каже, що призначення нового голови НБУ Рада завтра не розглядатиме

У Верховній Раді ще триватимуть консультації щодо призначення нового голови Національного банку, а завтра, 3 липня, це питання ще не виноситимуть на голосування в сесійній залі.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі журналістам у четвер, 2 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Консультації тривають. Сьогодні будуть консультації, будуть завтра консультації, я переконаний. Завтра ніхто нікого не буде виносити в зал. Тобто тиждень є у нас комітетський на те, аби провести ґрунтовні нормальні консультації й обрати дійсно професійну людину, яка може очолити цей надважливий орган державної влади", - сказав Гетманцев.

Водночас перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") не виключає, що це питання відкладуть на наступний пленарний тиждень, оскільки затягнувся розгляд правок до закону про гральний бізнес.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Його підтримав профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.