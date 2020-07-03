Шмигаль - віцепрезиденту Єврокомісії: Незалежність НБУ залишається пріоритетом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, що незалежність Нацбанку залишається для уряду пріоритетом.

Про це глава уряду повідомив у Twitter.

"Вдячний за довірливу розмову Валдісу Домбровскісу. Це важливо, що Україна має надійного друга в ЄС. Запевнив, що незалежність Національного банку залишається для нас безумовним пріоритетом", - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговій сесії 3 липня звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку за поданням Президента.

Раніше у ЄС назвали відставку Смолія "тривожним сигналом" і наголосили, що НБУ має зберігати незалежність.