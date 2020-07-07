Шмигаль назвав відставку голови Нацбанку "дещо емоційною"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що відставка голови Національного банку України Якова Смолія була дещо емоційною.

Про це він сказав під час засідання віртуального круглого столу “Українські реформи: що далі?”, організованого Chatham House, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На мою думку, відставка голови Національного банку пана Смолія була дещо емоційна. Не хочеться використовувати інші слова. Звичайно, вона сколихнула і Україну, і наших міжнародних партнерів. Правління НБУ залишається на місцях, політика Національного банку залишається незмінною, вона й буде незмінною», - сказав Шмигаль.

Він наголосив на тому, що Національний банк згідно із Конституцією та законодавством є незалежною установою, чинити тиск на яку неможливо, так як неможливо чинити тиск на керівництво НБУ.

«Це рішення (про відставку – ред ) - рішення окремої особи. Воно ніяк не вплине на політику НБУ та тієї команди, яка зараз там працює», - сказав Прем'єр-міністр.

Глава уряду також нагадав, що саме й той день, коли Смолій заявив про відствку, Україна мала би розмістити єврооблігації на суму 1, 75 млрд доларів за рекордно низькою за останні 10 років ставкою.

«Ця заява фактично сколихнула ринок, і для того, щоб не зіпсувати репутацію України перед нашими інвесторами та зберегти статус надійного учасника і партнера на ринку запозичень, ми були вимушені зупинити цю операцію. Звичайно, що ми розуміємо, що при призначенні нового керівника ми повернемося до цієї операції і будемо рухатися далі», - сказав Шмигаль.

«Сюрпризів щодо призаченя нового керівника не буде. Це пообіцяв Президент на зустрічі з представниками банківської спільноти України», - запевнив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.

3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.