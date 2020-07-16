Штучного звільнили з посади керівника Апарату Верховної Ради
Укрінформ
Парламент звільнив В’ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради.
Таке рішення підтримали 307 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Звільнити Штучного В’ячеслава Васильовича з посади керівника Апарату Верховної Ради України у зв'язку з особистою заявою", - йдеться у тексті відповідної постанови.
Як повідомлялося, у вересні 2019 року Верховна Рада призначила В'ячеслава Штучного керівником Апарату ВР.
Перед цим Штучного було звільнено з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України.