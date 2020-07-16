Штучного звільнили з посади керівника Апарату Верховної Ради

Парламент звільнив В’ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради.

Таке рішення підтримали 307 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звільнити Штучного В’ячеслава Васильовича з посади керівника Апарату Верховної Ради України у зв'язку з особистою заявою", - йдеться у тексті відповідної постанови.

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Як повідомлялося, у вересні 2019 року Верховна Рада призначила В'ячеслава Штучного керівником Апарату ВР.

Перед цим Штучного було звільнено з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України.