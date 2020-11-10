У низці громад затягують оголошення результатів виборів - КВУ

Комітет виборців України занепокоєний фактами затягування процесу встановлення результатів місцевих виборів у низці громад.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні КВУ у Фейсбуці.

"Комітет виборців занепокоєний фактами затягування процесу встановлення результатів виборів в низці громад на місцевих виборах. Основна причина затягування – масові звернення партій і кандидатів до судів з вимогами щодо оскарження результатів виборів", - ідеться в повідомленні.

Так, станом на сьогодні проблемним є встановлення результатів виборів у таких містах, як Львів, Чернівці, Тернопіль, Бровари. Також затягнувся процес встановлення результатів виборів до Київської, Волинської, Херсонської, Одеської обласних рад. Судові оскарження мали місце щодо встановлення результатів виборів Кароліно-Бугазької ОТГ Одеської області. Внаслідок порушень виборчого законодавства ЦВК було достроково припинено повноваження Марганецької ТВК Дніпропетровської області та Васильківської ТВК Київської області.

КВУ відзначає, що часто вимоги щодо перерахунку голосів та визнання виборів недійсними, які подають політичні партії і кандидати, не є належним чином обґрунтованими і не базуються на фактах щодо порушень виборчого законодавства в день голосування. Комітет виборців наводить приклад, що попри звинувачення у масових фальсифікаціях, спостерігачами КВУ не було зафіксованих серйозних проблем під час організації виборів у Львові.

"За оцінкою КВУ затягування підрахунку голосів у окремих громадах має ознаки політтехнології і використовується з метою перерахування голосів виборців на користь зацікавлених партій чи кандидатів. КВУ закликає політичні партії і кандидатів відповідально ставитися до подання позовних заяв і не зловживати правом на судове оскарження, штучно затягуючи встановлення результатів виборів", - заявляють у Комітеті виборців.

У КВУ зауважують, що встановлення результатів місцевих виборів мало бути здійснено не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування або 6 листопада.

Станом на 10 листопада відповідно до інформації з вебсайту ЦВК, не надійшли повідомлення про результати виборів 347 місцевих рад та 125 місцевих голів.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.