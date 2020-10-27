Хуліганство і фотографування бюлетенів: Геращенко розповів про порушення на виборах

Серед найбільш типових порушень на цьогорічних місцевих виборах – хуліганські дії різного роду і спроби деяких виборців фотографувати бюлетені або спотворювати їх.

Про це у ефірі програми «Свобода слова на ICTV» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Одні з найбільш типових порушень на цих виборах в Україні – це небажання багатьох кандидатів в депутати або в мери використовувати для друку виборчих агітаційних

матеріалів та для політичної реклами саме кошти виборчого фонду. По-друге, це різного роду хуліганські дії. По-третє, це намагання деяких виборців фотографувати

бюлетені або розривати і спотворювати їх», - уточнив заступник міністра.

Він зазначив, що МВС забезпечило все необхідне для безпечного проведення цих місцевих виборів.

Заступник Авакова уточнив, що правоохоронці дуже тісно співпрацюють і з громадською мережею «ОПОРА», і з КВУ, і з усіма, хто скаржиться у поліцію: «ми всі випадки фіксуємо і всі випадки вивчаємо».

Читайте також: Найбільшу кількість порушень на виборах зафіксували на Київщині

За його словами, правоохоронцям вдалося попередити цілу низку «сіток», спроб організувати каруселі на виборах, зокрема, у Києві затримали кілька автобусів, які

приїхали з Житомирської, Луганської областей, і які привезли людей, які мали голосувати за деяких кандидатів у міську раду.

Водночас він повідомив, що це все не було системою.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україніпройшли місцеві вибори.