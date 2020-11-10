У Миколаєві поліція розслідує можливі фальсифікації на виборів до облради

У Миколаєві поліція розслідує факт можливої фальсифікації результатів голосування на виборах депутатів обласної ради.

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«У Миколаєві поліція розслідує факт можливої фальсифікації результатів голосування. 9 листопада під час моніторингу ЗМІ була виявлена інформація про розбіжність відомостей у протоколах міської та обласної ТВК щодо шістьох кандидатів до обласної ради», - йдеться у повідомленні.

Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 ККУ (Підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму завідомо недостовірних відомостей). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Наразі триває розслідування.

Також повідомляється, що на Миколаївщині спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА виявили розбіжності у підсумкових протоколах міської та обласної ТВК стосовно шістьох кандидатів у депутати обласної ради від партії "Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ).

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Про це повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий, передає кореспондент Укрінформу.

«Спостерігачі ОПОРИ проаналізували дані протоколу Миколаївської міської ТВК про підсумки голосування з виборів депутатів облради у межах виборчого округу №4 та протокол обласної ТВК про результати виборів депутатів облради. У кількості голосів за шістьох кандидатів від місцевого осередку партії ОПЗЖ виявили розбіжності», - розповів Баштовий.

За його словами, у протоколі міської ТВК зазначено, що кандидата Анара Ахундова підтримали 866 виборців, а в протоколі обласної ТВК - 906. Кандидатка Тетяна Потапенко, за даними протоколу міської ТВК, набрала 1 115 голосів виборців, а за даними обласної ТВК – 869 голосів. У протоколі міської ТВК кандидатка Софія Черкес має 372 голоси, а в протоколі обласної – 392. За даними протоколу міської ТВК кандидатка Єлизавета Тріщанович набрала 152 голоси виборців, а в протоколі обласної ТВК - навпроти її прізвища написано 259 голосів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч українці обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.