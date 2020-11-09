До Миколаївської облради проходять шість партій

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, передає Укрінформ.

«П’ятивідсотковий бар’єр до Миколаївської обласної ради проходять шість партій. А саме - “Опозиційна платформа - за життя” - 18 мандатів, “Слуга народу” - 16, “Наш край” - 10, “Європейська солідарність” - 8, “Пропозиція” – 7, “За майбутнє” - 5 мандатів», - йдеться у повідомленні.

Загалом до обласної ради обрано 64 депутати.

Миколаївська обласна територіальна виборча комісія однією з останніх оголосила результати місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня. Їх офіційні результати стали відомі лише 9 листопада.

Як повідомлялося, на місцевих виборах 25 жовтня обиралися депутати обласних та районних рад, а також голови та ради територіальних громад.