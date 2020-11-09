До Миколаївської облради проходять шість партій

До Миколаївської облради проходять шість партій

Укрінформ
До Миколаївської обласної ради за результатами виборів 25 жовтня проходять шість партій.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, передає Укрінформ.

«П’ятивідсотковий бар’єр до Миколаївської обласної ради проходять шість партій. А саме - “Опозиційна платформа - за життя” - 18 мандатів, “Слуга народу” - 16, “Наш край” - 10, “Європейська солідарність” - 8, “Пропозиція” – 7, “За майбутнє” - 5 мандатів», - йдеться у повідомленні.

Загалом до обласної ради обрано 64 депутати.

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Миколаївська обласна територіальна виборча комісія однією з останніх оголосила результати місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня. Їх офіційні результати стали відомі лише 9 листопада.

Як повідомлялося, на місцевих виборах 25 жовтня обиралися депутати обласних та районних рад, а також голови та ради територіальних громад.

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