Херсонська обласна ТВК оскаржить рішення суду щодо перерахунку голосів на 32 дільницях.

Херсонська обласна ТВК готує апеляцію на рішення окружного адмінісуду, який визнав недійсним протокол про результати виборів депутатів Херсонської облради.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Херсонської обласної територіальної виборчої комісії Тарас Бузак. «Херсонська обласна територіальна виборча комісія буде подавати апеляційну скаргу на рішення суду», - сказав Бузак. Як зазначив голова обласної ТВК, апеляцію подадуть сьогодні. Читайте також: На місцевих виборах цілеспрямованих кібератак не зафіксували – РНБО Як повідомляв Укрінформ, рішенням Херсонського окружного адміністративного суду визнаний недійсним протокол Херсонської обласної ТВК про результати виборів депутатів Херсонської облради. Суд зобов'язав перерахувати голоси на 32 дільницях.