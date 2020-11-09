На місцевих виборах цілеспрямованих кібератак не зафіксували – РНБО

Цілеспрямованих масових кібератак під час проведення місцевих виборів в Україні зафіксовано не було.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк, відповідаючи на питання чи відбувались кібератаки на ЦВК під час місцевих виборів.

«Під час виборів цілеспрямованих масових атак не зафіксовано. Ми сьогодні також продовжуємо аналіз та моніторинг таких можливих спроб, і їх, на щастя, не фіксується і потенційно ми не прогнозуємо. Це, можливо, пов’язано з тим, що у різних регіонах відбувається підрахунок основний, і завершальний етап відбувається на території, де ці території не входять в єдину інформаційну систему ЦВК. Тому я думаю, що це з цим пов’язано. Але зовнішній периметр нашої держави ми також відслідковуємо, спецслужб інших держав, зокрема, країни агресора, ми не фіксуємо», - повідомив Демедюк.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори, де українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів. Більшість виборців отримали для заповнення по чотири бюлетені.

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21 жовтня у Державному центрі кіберзахисту провели масштабні навчання з кібербезпеки для Центральної виборчої комісії та основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки.

Орієнтована кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб, кількість виборчих дільниць - понад 29 тисяч.