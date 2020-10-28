Укроборонпром з початку року відбив близько 40 цільових кібератак

Фахівці з кібербезпеки державного концерну “Укроборонпром” з початку року виявили та успішно відбили 38 цільових кібератак на інформаційно-телекомунікаційну систему Концерну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

“Щодня наша система знаходиться під ударом кіберзловмисників. Втім, завдяки удосконаленню нашого серверного обладнання та програмного забезпечення, ми успішно відбиваємо не лише поодинокі напади, але й скоординовані, складні атаки. Лише цього року ми відбили 38 цільових кібератак на електронні поштові скриньки Концерну. У більшості випадків зловмисники намагалися вразити нашу систему за допомогою так званих атак “нульового дня” та вірусів типу “троян”. Втім, безуспішно”, – наголосив заступник гендиректора з безпеки концерну Костянтин Бушуєв.

Як зазначається, для посилення кіберзахищеності Укроборонпром пройшов незалежну оцінку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та втілив усі рекомендації, пов’язані з удосконаленням інформаційної системи та програмного забезпечення.

За інформацією пресслужби, дані про всі кібератаки на інформаційні системи Концерну регулярно систематизуються та надсилаються уповноваженим державним інституціям: Ситуаційному центру забезпечення кібербезпеки СБУ та Національному координаційному центру кібербезпеки РНБОУ.

Крім того, для пошуку кращих сучасних практик кіберзахисту фахівці Укроборонпрому проводять консультації з провідними гравцями ринку.

“Атаки на Концерн мають на меті не лише блокування роботи наших систем, але й отримання комерційної інформації про озброєння та військову техніку, які виготовляють наші підприємства для сил безпеки та оборони України, а також іноземних замовників. Кібершпіонаж – явище доволі поширене, але разом із провідними фахівцями з кібербезпеки з приватного сектору ми вже тестуємо пілотний варіант Операційного центру безпеки і незабаром визначимося із найкращим технологічним рішенням для Концерну на наступний рік”, – зазначив Бушуєв.

В Укроборонпромі нагадали, що навесні фахівці з кібербезпеки концерну успішно відбили масовану кібератаку типу brute-force, коли було зафіксовано більш ніж мільйон намагань отримати доступ до електронних поштових скриньок працівників Концерну, які надходили з 18 країн Європи. А у липні Укроборонпром виявив та запобіг намірам зловмисників інфікувати інформаційно-телекомунікаційну систему концерну вірусом типу "троян" Trojan.Delf.FareIt.Gen.7.