Вибори до Херсонської облради: суд зобов'язав перерахувати голоси на 32 дільницях

Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду визнаний недійсним протокол Херсонської обласної ТВК про результати виборів депутатів Херсонської облради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонський окружний адміністративний суд у Фейсбуці.

«Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду від 7 листопада 2020 року у справі N 540/3489/20 визнано протиправною бездіяльність Херсонської обласної ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району Херсонської області та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування у межах частини територіального виборчого округу №5 та №3», - йдеться у повідомленні.

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Суд зобов’язав Херсонську обласну ТВК здійснити повноваження Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської ТВК Каховського району щодо встановлення підсумків голосування у межах частини територіального виборчого округу №5 (виборчі дільниці за №650262, №650261, №650260, №650273, №650270, №650269, №650283, №650282, №650274, №650264, №650281, №650263) та №3 (виборчі дільниці №650356, №650360, №650362, №650564, №650565, №650566, №650567, №650568, №650569, №650570, №650571, №650572, №650573, №650575, №650576, №650577, №650578, №650579, №650580, №650583).

Зобов'язано Херсонську обласну ТВК здійснити перерахунок голосів з виборів депутатів Херсонської обласної ради у межах частини територіального виборчого округу №5 та №3 на зазначених виборчих дільницях.

Визнано дії Херсонської обласної ТВК щодо складання протоколу про результати виборів депутатів Херсонської обласної ради від 06.11.2020 року протиправними, а протокол недійсним.

Таке рішення суд ухвалив після встановлення численних порушень виборчого законодавства під час підрахунку голосів на цих виборчих дільницях.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом двох днів з дня його проголошення.

З повним його текстом можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.