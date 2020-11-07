Ар'єв стверджує, що виборча кампанія його доньки до Київради обійшлася у 500 гривень

Народний депутат від фракції "Євросолідарність" Володимир Ар'єв стверджує, що виборча кампанія його доньки Ярини Ар'євої, обраної депутатом до Київради, обійшлася в 500 гривень.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, передає Укрінформ.

"Тепер це вже офіційно: Ярина Ар'єва оголошена обраною депутаткою Київради. Її висунула молодіжка Європейської Солідарності серед двох десятків активних членів і членкинь Солідарної Молоді... Вся кампанія Ярини коштувала 500 гривень: фото на документи для подання в ТВК і флешка для подання цих документів в електронному вигляді. Жодної агітпродукції за себе - агітувала виключно за партію, паралельно вчилась і працювала", - розповів Ар'єв.

Фото: ФБ Наталка Фіцич

Він додав, що, знаючи українську політику, не був у захваті, що донька балотується до Київради, але сподівався, що її місце у списку виявиться непрохідним. "Але списки тепер відкриті, і Ярину обрала громада Оболоні. Так вирішили люди", - написав народний депутат.

Він категорично відкинув будь-які звинувачення у непотизмі (надання родичам або знайомим посад незалежно від їхніх професійних здібностей - ред.) стосовно своєї доньки, наголосивши, що "виборів за відкритими списками це явище стосуватися просто не може".

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. 5-відсотковий бар'єр на виборах до Київської міської ради подолало сім партій. Перемогу здобули "Європейська солідарність" - 20,52%, УДАР - 19,98%, "Єдність" - 8,74%, "Опозиційна платформа – за життя" - 7,81%, "Слуга народу" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49% та "Голос" - 5,97%.