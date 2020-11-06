Вибори мера Києва: Кличко переміг у першому турі

Київська міська територіальна виборча комісія оголосила про перемогу Віталія Кличка у першому турі виборів мера Києва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, за результатами опрацювання 100% протоколів, за Кличка віддали 365 161 голос, що становить 50,52%.

Крім того, згідно з результатами ТВК, за Олександра Попова (ОПЗЖ) проголосували 68 тисяч 757 киян, Сергія Притулу («Голос») підтримали 56 900 киян, Олексія Кучеренка (ВО «Батьківщина») – 45 823, Ірину Верещук («Слуга народу») – 39 321, Андрія Пальчевського - 38 360.

У виборах міського голови Києва взяли участь 722 805 тисяч громадян.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.