Сьогодні - останній день встановлення ТВК результатів місцевих виборів

У п'ятницю завершується термін встановлення територіальними виборчими комісіями результатів місцевих виборів 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

"6.11. Про довгоочікувані результати. Де вони? У ТВК. Згідно з Виборчим кодексом сьогодні останній день встановлення результатів територіальними виборчими комісіями. Більшість ТВК надіслала до ЦВК повідомлення про результати", - розповіли в ЦВК.

У ЦВК також відзначили, що деякі ТВК поки не надіслали результати, але це не означає, що вони їх не встановили.

"Річ у тім, що закон не передбачає термінів надання інформації територіальними комісіями до ЦВК. Їхнє завдання — вкластись у дедлайни щодо встановлення результатів виборів", - пояснили в Центрвиборчкомі.

Зазначається, що після встановлення результатів ТВК повинні оприлюднити їх у місцевих друкованих ЗМІ, на сайті відповідної ради чи ТВК та надіслати повідомлення про результати виборів до ЦВК.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня відбулося голосування на чергових місцевих виборах в Україні.

Станом на 5 листопада повторне голосування з виборів міського голови призначено на 15 і 22 листопада у 14 територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тис.