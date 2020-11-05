ЦВК розподілила кошти на повторне голосування

ЦВК розподілила кошти на повторне голосування

Укрінформ
Центральна виборча комісія розподілила кошти на списки виборців та запрошення на повторне голосування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЦВК.

"Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування 15 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на загальну суму 93 тис. 700 гривень для 9 обласних державних адміністрацій", - зазначається у повідомленні.

Крім того, Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня 2020 року №172.

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Загалом станом на 3 листопада 2020 року Центрвиборчком припинив повноваження 5131 члена територіальних виборчих комісій. З них – 348 голів ТВК, 297 заступників голів, 360 секретарів, 4126 членів комісій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 листопада повторне голосування на виборах міського голови призначено у 14 територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч.

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