Обраними визнали уже понад 13 тисяч депутатів місцевих рад - ЦВК

Територіальні виборчі комісії встановили результати місцевих виборів з виборів депутатів 585 місцевих рад у 24 регіонах України, загалом визнано обраними понад 13 тисяч депутатів.

Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії, повідомляє Укрінформ.

«За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії від відповідних територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному вебсайті ЦВК, станом на 12:00 5 листопада 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнано обраними 13 323 депутатів», - розповіли в ЦВК.

Зокрема, до 13 районних рад обрано 378 депутатів, до 116 міських – 2 989 депутатів, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 152 селищних – 3 320 депутатів, до 303 сільських – 6 598 депутатів.

Крім того, зазначається, що визнано обраними 687 голів (148 – міських, 194 – селищних, 345 – сільських) також у 24 регіонах.

У ЦВК нагадали, що на цьогорічних місцевих виборах мають бути обраними депутати 1 577 місцевих рад (22 – обласних, 119 – районних, 370 – міських, 15 – районних у містах, 431 – селищної та 620 – сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня відбулося голосування на чергових місцевих виборах в Україні.