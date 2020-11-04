Встановили результати виборів міських голів на Луганщині

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що головою Сватівської міськради стала висуванка ОПЗЖ Віта Сліпець, яка до цього очолювала Сватівську районну раду.

Також пораховано результати виборів до Сватівської міської ради, куди проходять 12 депутатів від ОПЗЖ, 7 - "Нашого краю", 4 - "За майбутнє" та 3 - "Слуги народу".

Кремінну міськраду очолить висуванець від ОПЗЖ Володимир Струк, до цього - голова наглядової ради ТОВ "Пінта" - Кремінський пивоварений завод".

Рубіжне, за результатами голосування, очолить висуванець від партії "Наш край" Сергій Хотів (раніше безробітний), а у Старобільську міським головою переобрали самовисуванку Яну Літвінову.

У цих трьох містах результати голосування за кандидатів у депутати міської ради ще не опубліковані.

На Луганщині вибори загалом проходили у 4 міських громадах, 11 селищних та 3 сільських.

На сайті ЦВК наразі опубліковані дані щодо результатів голосування на виборах голів 4 із 11 селищних громад Луганщини. Зокрема, Красноріченську селищну громаду має очолити Сергій Глущенко (самовисуванець), Нижньодуванську - Сергій Корощенко (ОПЗЖ), Троїцьку - Демид Палагно (самовисуванець), Новоайдарську - Ігор Шопін (самовисуванець).

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.