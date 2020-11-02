Більшість кандидатів у депутати Київради не подали фінансові звіти - ТВК

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова.

"Усього 2197 кандидатів у депутати: 128 – відкрили рахунки, про що вони повідомили; 633 подали заявку про неутворення рахунку, а 1436 – просто проігнорували вимогу. Вони не подали жодної інформації про стан справ. Ні про відкриття, ні про закриття, ні про якусь поточну інформацію… Вони просто не з’явилися до такої форми роботи з територіальною виборчою комісією", - розповіла Королькова.

Вона підкреслила, що 1 листопада був крайній термін подачі фінансових звітів.

За її словами, подала звіти 21 партія, заяву про невідкриття рахунку подала одна партія, а дві партії не подали заяву про неутворення виборчого фонду.

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Крім цього, серед кандидатів на посаду мера подали звіти 9 кандидатів. Заяву про невідкриття рахунку виборчого фонду подали 5 кандидатів. Не подали заяви про неутворення виборчого фонду 6 кандидатів.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.