Проміжні результати виборів у Києві оголосять завтра
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила голова столичної ТВК Валентина Королькова.
"Всі дані по цифрах будуть оголошені завтра Ніловим Миколою Вікторовичем - це заступник голови міської територіальної виборчої комісії, він веде поточний весь підрахунок. Проміжні дані всіх протоколів, які затверджені, будуть оприлюднені завтра о 13 годині", - розповіла Королькова.
Вона поінформувала, що протоколи здали вже 9 районних у Києві територіальних виборчих комісій.
"На сьогодні, на 14 годину, заявила свій приїзд 10-та територіальна виборча комісія - це Святошинська, яка включає в себе 10-ий та 11-ий округ. А всі інші за вихідні вже приїхали і здали. По готовності документів, які опрацьовують члени міської територіальної виборчої комісії, визначається рішення про взяття відомостей до протоколу", - зазначила голова Київської міської ТВК.
За її словами, три райони Києва здали протоколи без уточнення - це Печерська (виборчий округ №8), Дніпровська (округи №№5 та 6) і Дарницька (округ №2) районні територіальні виборчі комісії.
"Поділ мав завдання уточнити протоколи, вони вже уточнили і привезли - це 9-ий виборчий округ. Шевченківський, Деснянський та Голосіївський - на уточнення, вони ще попрацюють. Загалом досить непогана картина по спільній роботі", - зауважила Королькова.
Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів - у 1439 громадах.
Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити результати виборів Київського міського голови та депутатів міськради не пізніше 6 листопада.