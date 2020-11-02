Проміжні результати виборів у Києві оголосять завтра

Київська міська територіальна виборча комісія у вівторок, 3 листопада, озвучить проміжні результати голосування на місцевих виборах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила голова столичної ТВК Валентина Королькова.

"Всі дані по цифрах будуть оголошені завтра Ніловим Миколою Вікторовичем - це заступник голови міської територіальної виборчої комісії, він веде поточний весь підрахунок. Проміжні дані всіх протоколів, які затверджені, будуть оприлюднені завтра о 13 годині", - розповіла Королькова.

Вона поінформувала, що протоколи здали вже 9 районних у Києві територіальних виборчих комісій.

"На сьогодні, на 14 годину, заявила свій приїзд 10-та територіальна виборча комісія - це Святошинська, яка включає в себе 10-ий та 11-ий округ. А всі інші за вихідні вже приїхали і здали. По готовності документів, які опрацьовують члени міської територіальної виборчої комісії, визначається рішення про взяття відомостей до протоколу", - зазначила голова Київської міської ТВК.

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За її словами, три райони Києва здали протоколи без уточнення - це Печерська (виборчий округ №8), Дніпровська (округи №№5 та 6) і Дарницька (округ №2) районні територіальні виборчі комісії.

"Поділ мав завдання уточнити протоколи, вони вже уточнили і привезли - це 9-ий виборчий округ. Шевченківський, Деснянський та Голосіївський - на уточнення, вони ще попрацюють. Загалом досить непогана картина по спільній роботі", - зауважила Королькова.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів - у 1439 громадах.

Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити результати виборів Київського міського голови та депутатів міськради не пізніше 6 листопада.