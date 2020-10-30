Київська ТВК прийняла протоколи ще з двох районів

Київська міська територіальна виборча комісія прийняла протоколи щодо підсумків голосування на місцевих виборах ще з двох районів Києва.

Про це Укрінформу повідомили у Київській міській територіальній виборчій комісії.

Так, київська ТВК прийняла протоколи із виборів ще з двох районів - Подільського та Деснянського.

Дніпровський район готовий ввечері 30 жовтня привезти протоколи для здачі, повідомили в ТВК.

Як повідомлялося, 29 жовтня Київська міська територіальна виборча комісія прийняла перший протокол щодо підсумків голосування на місцевих виборах з Печерського району.

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Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

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Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити результати виборів мера Києва та депутатів міськради не пізніше 6 листопада.