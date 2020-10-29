У Києві прийняли перший протокол із виборів
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила голова Київської міської ТВК Валентина Королькова.
"Сьогодні триває вже 5 день підрахунку голосів. Київська міська територіальна виборча комісія продовжує своє засідання в безперервному режимі. У нас заявили приїзд зі своїми протоколами територіальні виборчі комісії. Сьогодні о другій годині ночі ми прийняли перший протокол з територіальної виборчої комісії - це Печерськ. Ми приймали їх до 4 години, протягом двох годин", - сказала Королькоаа.
Вона також розповіла, як відбувається процедура подання протоколу ТВК.
"Комісія приїжджає у кількості трьох осіб, подає запечатаний протокол, в якому знаходяться протоколи щодо підрахунку голосів по кандидатах в депутати та по кандидатах на міського голову. За дорученням голови член комісії розпечатує, зачитує весь текст, який є в протоколі. І залишається протокол у нас на опрацювання", - розповіла вона.
За її словами, після опрацювання протоколу буде повідомлено про результати голосування у відповідному окрузі.
"Коли буде опрацьовано, пораховано і перевірено кожну цифру і кожну літеру, ми проголосуємо про прийняття результатів на відповідному окрузі", - додала Королькова.
Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.