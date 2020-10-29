У Києві прийняли перший протокол із виборів

Київська міська територіальна виборча комісія цієї ночі прийняла перший протокол щодо підсумків голосування на місцевих виборах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила голова Київської міської ТВК Валентина Королькова.

"Сьогодні триває вже 5 день підрахунку голосів. Київська міська територіальна виборча комісія продовжує своє засідання в безперервному режимі. У нас заявили приїзд зі своїми протоколами територіальні виборчі комісії. Сьогодні о другій годині ночі ми прийняли перший протокол з територіальної виборчої комісії - це Печерськ. Ми приймали їх до 4 години, протягом двох годин", - сказала Королькоаа.

Вона також розповіла, як відбувається процедура подання протоколу ТВК.

"Комісія приїжджає у кількості трьох осіб, подає запечатаний протокол, в якому знаходяться протоколи щодо підрахунку голосів по кандидатах в депутати та по кандидатах на міського голову. За дорученням голови член комісії розпечатує, зачитує весь текст, який є в протоколі. І залишається протокол у нас на опрацювання", - розповіла вона.

За її словами, після опрацювання протоколу буде повідомлено про результати голосування у відповідному окрузі.

"Коли буде опрацьовано, пораховано і перевірено кожну цифру і кожну літеру, ми проголосуємо про прийняття результатів на відповідному окрузі", - додала Королькова.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.