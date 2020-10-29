Чинний мер Франківська заявляє про свою перемогу на виборах із 85% голосів

В Івано-Франківську діючий мер Руслан Марцінків перемагає на місцевих виборах з результатом майже 85% голосів виборців.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Марцінків повідомив під час етеру на радіо «Західний полюс».

«Поки немає остаточних результатів виборів. За паралельними підрахунками, я отримав 67 тисяч 62 голоси виборців, а це становить 84,82%», - повідомив Марцінків.

Він зізнався, що його перемога на місцевих виборах не була для нього несподіванкою, оскільки раніше він спостерігав за результатами соціологічних опитувань. Наразі, каже мер, він має намір зосередитись на головних викликах, а це – протидія коронавірусній інфекції, робота місцевої теплосистеми та підготовка до зими.

Водночас, Марцінків повідомив, що, за паралельними підрахунками, до наступного складу місцевої ради проходять три політичні партії: ВО «Свобода» з результатом 53,81% голосів виборців, «Європейська Солідарність» - 17,65% голосів виборців та партія «Батьківщина», яка набирає 5,43% голосів.

Міський голова висловив сподівання, що до кінця тижня місцева ТВК оприлюднить офіційні результати виборів 25 жовтня. Наразі вже опрацьовані протоколи 65 дільничних комісій зі 125 ДВК.

Як повідомляло агентство, в Україні 25 жовтня відбулися чергові місцеві вибори.