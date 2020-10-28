«Слуга народу» отримала понад 4 000 депутатів місцевих рад по всій країні - радник керівника ОП

Партія «Слуга народу» збільшила своє представництво в місцевих радах з нуля до 4 тисяч.

Про це повідомив у Фейсбуці радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Укрінформ.

«Слуга народу», маючи нуль депутатів (уважно цифру прочитайте) на старті, отримала понад 4 тисячі депутатів рад різних рівнів по всій країні», - зазначив він.

За його словами, «тонни добірних фейків і тотальний інформаційний негатив реально шокували суспільство». «Воно (суспільство) налякане, принижене, розчароване, розшматоване ... І воно (суспільство) відверто плюнуло на все. Не хоче голосувати. Ні за кого», - заявив Подоляк.

«І як наслідок - підсумкові цифри, які породили у «мертвих» політиків знову ілюзії. Тому що, при явці вдвічі більшій всі ці «анклавні партії» (ОПЗЖ і ЄС) отримують свої традиційні 8-12% відмобілізованих і роздратованих. Не голосують ж сьогодні тільки помірні. А тому подивимося трохи пізніше на реальну електоральну картинку...», - уточнив він.

«Втім, я навіть не про це. Тому що ЦЕ занадто очевидно. Я - про куди більш важливе. Про друзів. Про соратників. Дивіться, в чому парадокс. Президент Володимир Зеленський запропонував нові формати політики - заходьте і робіть. Він відкрив двері і каже: «Хлопці, будь ласка». Ламайте, будуйте замість, пропонуйте і ... відповідайте. Навіть, коли боляче і незрозуміло. І коли не гладять по голівці. Але хіба ВО говорив, що витиратиме комусь pr-шмарклі, водитиме за ручку, пояснюватиме, нарешті, що робити у конкретній раді? Максими сьогодні тільки дві: не красти і не відмовлятися від відповідальності. І реально оцінювати свої можливості. І боротися, добре розуміючи брехливість і цинізм "старья"», - підсумував Подоляк.

Як повідомляв Укрінформ, у партії «Слуга народу» заявили, що, за результатами обробки даних із 70% виборчих дільниць, політсила посідає перше місце на місцевих виборах в обласні та районні ради.

Так, за інформацією «Слуги народу», їхня партія отримує 20% місць в обласних радах, одночасно «Європейська солідарність» - 16%, «Опозиційна платформа - За життя» - 13%, ВО «Батьківщина» - 10%, «За майбутнє» - 7%.

Крім того, за даними політсили, «Слуга народу» на даний час отримує 17% мандатів у районних радах; при цьому партія «Опозиційна платформа - За життя» отримує 15%, «Євросолідарність» - 13%, ВО «Батьківщина» - 9%, «За майбутнє» - 8%.

В Україні 25 жовтня відбулися чергові місцеві вибори.