Від «Слуги народу» до районних та облрад пройшли більше депутатів, ніж від інших політсил - Корнієнко

Партія «Слуга народу» залучила до обласних і районних рад найбільше депутатів серед усіх політичних сил, які брали участь в місцевих виборах, зазначає глава партії «Слуга народу», перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.

У коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» він назвав такий результат великим успіхом, незважаючи на те, що «Слуга народу» - молода партія і раніше не була представлена ​​в місцевих органах влади.

«Тепер її депутати присутні майже в кожному регіоні», - наголосив Корнієнко.

Політик зазначив, що за результатами паралельного підрахунку штабом голосів із 70% виборчих дільниць партія «Слуга народу» виходить на перше місце за кількістю отриманих мандатів у радах обласного та районного рівнів.

На виборах депутатів обласних рад по всій країні «Слуга народу» отримала 327 мандатів з 1660 можливих (тобто 20%). При цьому партія «Європейська солідарність» отримала 269 мандатів (або 16%), ОПЗЖ - 220 (13%), «Батьківщина» - 180 (10%), інші - менше 10%.

На виборах до райрад «Слуга народу» отримала по всій країні 908 мандатів зі 5366 можливих (або 17%). На другому місці - ОПЗЖ, у якої 814 мандатів (або 15%), третє місце посідає «Європейська солідарність» із 687 мандатами (13%).

З 1395 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) кандидати від «Слуги народу» очолили 196 (тобто 15%). Найбільше голів ОТГ від «Слуги народу» - в Київській, Харківській (по 18 голів), Миколаївській і Сумській (по 17 голів) і Кіровоградській (15) областях. Представники «Слуги народу» очолили громади в кожній області.

«Такий результат «Слуги народу» свідчить про те, що прагнення до об'єднання суспільства і пошуку спільного знаменника, якими керується партія Володимира Зеленського, значно ближче для переважної більшості громадян України, ніж риторика розбрату і протистояння, яку використовують інші політичні сили для мобілізації свого електорату. Ці місцеві вибори продемонстрували, що для українців на заході і на сході, на півночі і на півдні країни найважливіше - це добробут свого краю і створення комфортних умов життя, а не політичні маніпуляції та штучне протиставлення. Ну і звісно, більшість наших громадян вкотре продемонстрували свій патріотизм - проросійські сили очікувано набрали менше мандатів у місцевих радах, ніж проукраїнські», - зазначив Корнієнко.

При цьому він акцентував, що завдяки децентралізації місцеві лідери разом зі значними повноваженнями, фінансуванням і довірою людей також отримують велику відповідальність за стан доріг, рівень медобслуговування, опалення будинків, освіту і культурний розвиток свого краю. «І питати люди також будуть з них», - зазначив політик.

Читайте також: Суд повернув 16 позовних заяв щодо перерахунку голосів у Києві

Безперечним досягненням влади на минулих в неділю виборах Корнієнко назвав їхнє чесне і прозоре проведення, без використання адміністративного ресурсу, яке раніше було майже правилом. Він зазначив, що міжнародні спостерігачі, зокрема БДІПЛ ОБСЄ, зазначають, що вибори місцеві пройшли демократично, прозоро, спокійно і з мінімальними порушеннями, які суттєво не вплинули на результати волевиявлення.

«Можна констатувати, що 25 жовтня 2020 року в Україні вкотре перемогла демократія, вільне волевиявлення, чесний підрахунок голосів і готовність місцевих лідерів брати на себе відповідальність за життя людей в своєму регіоні. І місцеві депутати, мери і глави ОТГ, обрані від «Слуги народу», робитимуть все, щоб виправдати довіру своїх виборців», - підсумував Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.