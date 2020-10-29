«Явка 98%»: на Житомирщині розслідують можливі виборчі фальсифікації

У Ємільчинському районі Житомирщини правоохоронці розслідують ймовірні фальсифікації на виборчій дільниці, де явка становить 98% та виявлені порушення у документації.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує Житомирська обласна прокуратура.

«За повідомленням голови територіальної виборчої комісії смт Ємільчине, під час підрахунку голосів виборців, які голосували на одній із сільських виборчих дільниць, виявлено ймовірні ознаки фальсифікації голосування», - інформують у прокуратурі.

Зокрема, на цій дільниці, де зафіксовано рекордну явку виборців – 98%, виявлені порушення виборчої документації, а саме: відсутність підписів членів комісії та виборців на відривних талонах, розбіжності відомостей, зазначених на конвертах та протоколах виборчої комісії.

Крім того, при відкритті сейфпакетів виявили, що протоколи є лише в одному екземплярі, а протоколи з виборів депутатів Ємільчинської селищної ради взагалі відсутні.

Вирішується питання щодо вилучення зазначених протоколів та іншої документації з метою проведення експертних досліджень.

Наразі відкрите кримінальне провадження за фактом незаконного використання виборчого бюлетеня (ч. 1 ст.158-1 КК України).

У Житомирській області явка на місцевих виборах зафіксована на рівні 37,47%.

Як повідомляв Укрінформ,25 жовтня відбулися вибори до місцевих рад.