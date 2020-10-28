Поліція: у Васильківському районі - масові фальсифікації під час виборів і підрахунку голосів

Поліція Київської області зафіксувала масові фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів у Васильківському районі.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства у Фейсбуці.

«Зазначимо, що упродовж всієї передвиборчої кампанії, в день голосування та під час підрахунку результатів виборів до поліції надійшла велика кількість повідомлень щодо ймовірних порушень у цій сфері. У Васильківському районі поліція задокументувала найбільше порушень виборчого процесу», - йдеться у повідомленні.

Загалом за фактами порушень виборчого законодавства у Василькові поліцейські затримали 10 осіб та відкрили 15 проваджень.

Так, поліцейські у день голосування зупинили автобуси з пасажирами, які брали участь у «каруселях», голосуючи за одного з кандидатів на голову Васильківської ОТГ. Також правоохоронці затримали осіб, які організували підкуп виборців, встановили зловмисників, причетних до фальсифікації виборчої документації.

Тож 4 громадянам за організацію підкупу повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 4 ст.160 (Підкуп виборця) ККУ, максимальне покарання, що загрожує цим особам - позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Окремо 2 особам слідчі поліції повідомили про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) ККУ.

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За інформацією правоохоронців, ще один випадок стався на одній з дільниць району, де невідомі з метою зриву виборів відключили електропостачання. Поліцейські оперативно забезпечили знеструмлену дільницю генератором, щоб забезпечити безперешкодне волевиявлення громадян.

Як повідомлялося, у неділю в нашій країні пройшли місцеві вибори.