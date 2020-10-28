Поліція: у Васильківському районі - масові фальсифікації під час виборів і підрахунку голосів
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства у Фейсбуці.
«Зазначимо, що упродовж всієї передвиборчої кампанії, в день голосування та під час підрахунку результатів виборів до поліції надійшла велика кількість повідомлень щодо ймовірних порушень у цій сфері. У Васильківському районі поліція задокументувала найбільше порушень виборчого процесу», - йдеться у повідомленні.
Загалом за фактами порушень виборчого законодавства у Василькові поліцейські затримали 10 осіб та відкрили 15 проваджень.
Так, поліцейські у день голосування зупинили автобуси з пасажирами, які брали участь у «каруселях», голосуючи за одного з кандидатів на голову Васильківської ОТГ. Також правоохоронці затримали осіб, які організували підкуп виборців, встановили зловмисників, причетних до фальсифікації виборчої документації.
Тож 4 громадянам за організацію підкупу повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 4 ст.160 (Підкуп виборця) ККУ, максимальне покарання, що загрожує цим особам - позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Окремо 2 особам слідчі поліції повідомили про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) ККУ.
За інформацією правоохоронців, ще один випадок стався на одній з дільниць району, де невідомі з метою зриву виборів відключили електропостачання. Поліцейські оперативно забезпечили знеструмлену дільницю генератором, щоб забезпечити безперешкодне волевиявлення громадян.
Як повідомлялося, у неділю в нашій країні пройшли місцеві вибори.