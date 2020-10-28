«Голос» вимагає визнати вибори у Василькові недійсними

Політичні партії «Голос» і «Слуга народу» заявляють про масштабні фальсифікації на місцевих виборах у Василькові Київської області, «Голос» вимагає визнати їх недійсними.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу партій.

«У Василькові Київської області відбуваються численні порушення та спроби фальсифікації результатів виборів на користь окремих кандидатів. За таких умов неможливо встановити справжні результати, і вибори у громаді мають бути визнані недійсними», - йдеться у заяві партії «Голос».

Зазначається, що кандидати від «Голосу» та інших політичних сил фіксують порушення від самого початку голосування.

«25 жовтня з 21:00 у містах та селах Васильківської об’єднаної громади почали вимикати світло, місцями на кілька годин. Комісії рахували бюлетені під світло ліхтариків у телефонах. За цей час наші кандидати фіксували підрахунок бюлетенів кількома членами комісії одночасно, були зафіксовані спроби сфальсифікувати дані підрахунків та внести до протоколу інші цифри», - заявляють у «Голосі».

Наразі за зверненнями кандидатів у депутати та членів ДВК від різних політичних сил відкрито більше десяти проваджень, з'явилися перші повідомлення про підозру в організації підкупу виборців. Як ідеться в заяві «Голосу», за останніми даними, протоколи 12 дільничних виборчих комісій відправлені на повний перерахунок, а процес встановлення результатів затягується.

«Голос» вимагає від Васильківської міської територіальної виборчої комісії визнати вибори у Василькові недійсними через масштабні фальсифікації.

Крім цього, у партії очікують оперативного реагування правоохоронних органів, неупередженого розслідування та притягнення до відповідальності винних у спробах порушити виборче законодавство.

Напередодні партія «Слуга народу» також заявила про спроби фальсифікації результатів виборів у Василькові.

«Кандидатка на посаду голови Васильківської ОТГ, представниця колишньої влади, намагається спотворити результати голосування. Правоохоронці вже порушили понад 15 справ, є затримані», - зазначається у заяві партії «Слуга народу».

За інформацією партії, затримано організовану групу, яка здійснювала масові фальсифікації.

«Поліція також зафіксувала кілька мікроавтобусів із мешканцями інших населених пунктів. Їх, імовірно, везли до Василькова для незаконного голосування за вищезгадану кандидатку. Організатори фальсифікацій вже перебувають у СІЗО. Поліція також вручила підозру члену дільничної комісії – припускають, що вона була у змові з порушниками», - йдеться у повідомленні «СН».

У «Слузі народу» запевняють, що партія відстоюватиме чесність та прозорість виборів і не дозволить опонентам фальсифікувати результати народного волевиявлення.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.