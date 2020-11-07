ЦВК сформувала новий склад Васильківської та Марганецької міських ТВК
Укрінформ
Центральна виборча комісія сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це Укрінформу 7 листопада повідомили у пресслужбі ЦВК.
«Рішення прийняте у зв’язку з достроковим припиненням комісією 6 листопада 2020 року повноважень усього складу зазначених ТВК. Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК – у кількості 17 осіб, Марганецької міської ТВК – 14 осіб», - йдеться у повідомленні.
Загалом станом на 6 листопада 2020 року ЦВК припинила повноваження 5 217 членів територіальних виборчих комісій. З них – 356 голів ТВК, 305 заступників голів ТВК, 366 секретарів ТВК, 4 190 членів ТВК.