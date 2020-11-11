Данілов закликає ЦВК негайно оприлюднити результати місцевих виборів

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся листом до голови ЦВК Олега Діденка з вимогою негайно встановити та оприлюднити результати голосування на місцевих виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

«Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов звертає увагу Центральної виборчої комісії на необхідність вжити невідкладних заходів до встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному вебсайті ЦВК», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у листі на ім’я голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка секретар РНБО зазначив, що ЦВК в умовах нового виборчого закону проводить значну роботу щодо забезпечення прав українських громадян обирати і бути обраними.

«Водночас апаратом Ради національної безпеки і оборони України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці у ситуації, пов’язаній з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів», - цитує Данілова пресслужба.

Секретар РНБО нагадав, що відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого постановою ЦВК від 8 серпня 2020 року № 163, граничною датою встановлення результатів голосування з місцевих виборів визначено 6 листопада 2020 року включно.

«Водночас станом на сьогодні у певній частині територіальних округів результати голосування на місцевих виборах не встановлені», - зауважив Данілов і нагадав про норми законодавства у частині контролю ЦВК за організацією підготовки і проведення місцевих виборів, а також встановлення Комісією результатів місцевих виборів у разі невиконання деякими ТВК вимог Виборчого кодексу щодо встановлення їх результатів.

«Ураховуючи наведене, в інтересах національної безпеки та з огляду на те, що проведення вільних, гласних та транспарентних виборів є необхідною умовою забезпечення принципу демократії, є обов’язковим стандартом для демократичного, вільного та відкритого суспільства, звертаю увагу на вжиття невідкладних заходів щодо встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року та негайного їх оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії», - закликав Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Більшість виборців отримали для заповнення по чотири бюлетені. Орієнтована кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб, кількість виборчих дільниць - понад 29 тис. Станом на 2 листопада 2020 року ЦВК встановила результати місцевих виборів з виборів депутатів 108 місцевих радах у 23 регіонах.