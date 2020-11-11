Другий тур виборів: у КВУ вважають, що карантин вихідного дня може обвалити явку

У КВУ припускають, що імовірний карантин вихідного дня може спричинити зменшення явки в день другого туру місцевих виборів.

У цьому зв'язку вони закликають головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка і міністра охорони здоров’я Максима Степанова максимально акцентувати увагу на безпековому факторі виборців у день голосування. Про це сказав генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Існує досить велика імовірність того, що вибори 15 і 22 листопада будуть відбуватися в умовах карантину вихідного дня. Цілком ймовірно, що найближчим часом таке рішення може ухвалити Кабінет Міністрів, це рішення було анонсовано міністром охорони здоров’я і підтримано Президентом України. Тому існує досить велика імовірність того, що запровадження карантину вихідного дня може позначитися на дні голосування. Зокрема, це може спричинити зниження або навіть обвал явки під час проведення виборів. Для того, щоб зменшити вплив карантину вихідного дня на день голосування, ми закликаємо головного санітарного лікаря, міністра охорони здоров’я максимально акцентувати увагу на безпекових факторах для виборців”, - зауважив Кошель.

Він пояснив, що зараз у своїх повідомленнях для медіа МОЗ говорить переважно про ризики для бізнесу.

“Надзвичайно важливо донести до виборців інформацію, що похід на виборчу дільницю мало чим відрізняється у безпековому плані від походу до супермаркету, потрібно повідомити виборцям про те, що 15 листопада буде дотримано безпекових заходів: тобто соціальна дистанція, масковий режим, температурний режим, також ми нагадуємо, і закликаємо виборців взяти з собою авторучки для того, щоб зменшити кількість контактів”, - звернув увагу Кошель.

За його словами, на думку КВУ, “ це надзвичайно важливо зробити для того, щоб не спричинити зменшення явки або навіть обвал явки в умовах запровадження карантину вихідного дня”.

“Тому ми вважаємо, що центральна і місцева влада мають виконати два ключових завдання. Центральна влада перш за все - роз’яснювальну роботу про безпеку під час перебування на виборчих дільницях, і друге - надзвичайно важливо, в разі, якщо Кабінет Міністрів ухвалить відповідну постанову, передбачити роботу громадського транспорту в семи містах, де буде проведено другий тур 15 листопада, а також передбачити роботу громадського транспорту у містах, де буде проведено другий тур 22 листопада”, - зауважив гендиректор КВУ.

Він закликав місцеву владу проінспектувати готовність виборчих дільниць до голосування.

За його словами, ключове завдання — уникнути помилок, які мали місце 25 жовтня, зокрема, зауважив він, спостерігачі фіксували випадки, коли не працювали термометри для вимірювання температури.

“Зараз надзвичайно важливо проінспектувати готовність виборчих дільниць у плані термометрів, розміток для дотримання соціальної дистанції, передбачити готовність щодо проведення вологого прибирання на виборчих дільницях, як це передбачено рекомендаціями головного санітарного лікаря, звернути особливу увагу на наявність масок для членів дільничних виборчих комісій. 25 жовтня проблема була колосальна”, - пояснив Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня відбулося голосування на чергових місцевих виборах в Україні.

Станом на 5 листопада повторне голосування з виборів міського голови призначено у 14 територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч.

Так, 15 листопада зазначене повторне голосування відбудеться у Волинській (м. Луцьк), Донецькій (м. Краматорськ), Одеській (м. Одеса), Сумській (м. Суми) та Хмельницькій (м. Камʼянець-Подільський) областях.

22 листопада таке голосування відбудеться у Дніпропетровській (м. Дніпро і м. Кривий Ріг), Донецькій (м. Словʼянськ), Закарпатській (м. Ужгород), Київській (м. Бровари), Львівській (м. Дрогобич і м. Львів), Полтавській (м. Полтава) та Рівненській (м. Рівне) областях.

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Як повідомлялося, на засіданні в середу, 11 листопада, Кабінет Міністрів може розглянути постанову стосовно запровадження карантину вихідного дня у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності на коронавірусну хворобу.