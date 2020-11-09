На Закарпатті до шести райрад проходять 11 партій

На Закарпатті до шести районних рад проходять 11 політичних партій, лідери серед виборців у районні ради на Закарпатті — це “Рідне Закарпаття”, “Слуга народу” та ВО “Батьківщина”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють в ОПОРІ Закарпаття з посиланням на дані протоколів районних ТВК про підсумки голосування.

“До шести районних рад на Закарпатті проходять 11 політичних партій”, - йдеться в повідомленні.

Як інформують в ОПОРІ, до Ужгородської районної ради балотувалися 10 політичних партій, однак 2 – «Разом сила» та «Демократична партія угорців України» – не подолали п’ятивідсоткового бар’єру. Отже, до Ужгородської райради проходять 8 політичних партій, найбільше голосів у “Слуги народу” (19,31%), регіонального проєкту “Рідне Закарпаття” –(15,23%) та ВО «Батьківщина» –(14,21%).

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До Мукачівської районної ради всього балотувалися 8 партій, однак п’ятивідсотковий бар’єр подолали лише 6. Дві політичні сили – «Європейська солідарність» та «КМКС» Партія угорців України» – не проходять до Мукачівської райради. Голоси виборців до Мукачівської районної ради за партії, які пройшли, розділилися так — на першому місці “Команда Андрія Балоги» - (22,65%), ВО «Батьківщина» - (17,77%) та «Слуга народу» - (16,93%).

До Рахівської районної ради п’ятивідсотковий бар’єр подолали 8 політичних сил. Всього до ради намагалися потрапити 12 партій, однак чотири – «Сила і честь», «Громада і закон», «Опозиційна платформа – За життя», ВО «Свобода» – не подолали прохідного бар’єра. Згідно з протоколом, голоси виборців за партії, які проходять до ради, розділилися так: «Рідне Закарпаття» 21,42% голосів, “Європейська партія України» -13,90% та «Європейська солідарність» - 11,67% голосів виборців.

В депутати Хустської районної ради кандидатів висунули 8 політичних сил, однак одна з партій – «КМКС «Партія угорців України» - не подолала п’ятивідсоткового бар’єру. Голоси за партії, які проходять до ради, розділилися так: «Рідне Закарпаття» - 24,90% голосів, “Слуга народу» - 21,11% та “Команда Андрія Балоги» - (12,51% голосів виборців.

До Тячівської районної ради проходять представники семи політичних сил. Усі політичні сили, які балотувалися, подолали п’ятивідсотковий бар’єр. Перші цьому районі розділилися «Слуга народу» (26,17%), на другому місці “Рідне Закарпаття» (24,07%)., треті ВО «Батьківщина» - (14,48%).

До Берегівської районної ради балотувалися 9 політичних сил, однак три з них - ВО «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа - За життя» - не подолали п’ятивідсоткового бар’єра. Натомість до ради проходять такі політичні сили: «КМКС «Партія угорців України» - (35,03%); «Рідне Закарпаття» - (22,67%) та “Слуга народу» - (13,51%).