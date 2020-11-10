ЦВК зобов’язала Чернівецьку комісію встановити результати виборів

Центральна виборча комісія зобов’язала Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів.

Про це Укрінформу повідомили з пресслужби ЦВК.

Як зазначили у Центрвиборчкомі, до комісії надійшла заява Чернівецької обласної організації партії "Єдина Альтернатива", в якій ішлося, що Чернівецька міська ТВК станом на 9 листопада 2020 року не встановила підсумки голосування з виборів депутатів обласної і районної рад у відповідних виборчих округах, а також результати виборів Чернівецької міської ради та міського голови.

"Указані обставини обумовлені затягуванням проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях", - зауважили у ЦВК.

Окрім того, до ЦВК надійшла заява цієї ж партійної організації щодо порушення законодавства ТВК при прийнятті 8 листопада рішення про повторний підрахунок голосів виборців на 40 виборчих дільницях.

Центрвиборчком встановив, що Чернівецька міська ТВК на підставі заяви уповноваженої особи обласної організації "Партії чернівчан" про проведення повторного підрахунку голосів на 40 виборчих дільницях прийняла відповідне рішення після завершення прийняття виборчих документів відповідних дільничних виборчих комісій, тобто з порушенням строків та порядку.

Окрім того, до ЦВК не надходила інформація, що ТВК встановлено зазначені підсумки та результати місцевих виборів.

Центрвиборчком скасував рішення Чернівецької міської ТВК від 8 листопада щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на 40 виборчих дільницях та зобов’язав її не пізніше 24 години 11 листопада 2020 року встановити підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради і депутатів Чернівецької районної ради, а також результати виборів депутатів Чернівецької міської ради та результати голосування з виборів Чернівецького міського голови, про що скласти відповідні протоколи.

Окрім того, ТВК зобовʼязана транспортувати перші примірники протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів обласної та районної рад разом з іншими документами до Чернівецьких районної та обласної територіальних виборчих комісій.

"Не пізніше 10 години 12 листопада 2020 року вказана комісія має надіслати до ЦВК інформацію про виконання постанови комісії", - наголосили у ЦВК.

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Крім того, раніше ЦВК сформувала новий склад Буринської міської територіальної виборчої комісії Конотопського району Сумської області, повноваження усього складу якої достроково припинено 9 листопада.

"Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 14 осіб", - зазначили у ЦВК.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.

Фото: www.cvk.gov.ua