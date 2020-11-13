Другий тур: цієї неділі у семи містах обиратимуть мера

У неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянець-Подільська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

“15 листопада відбудеться повторне голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Зокрема, у 7 регіонах України – з виборів міського голови. А саме: у містах Луцьк (Волинська область), Краматорськ (Донецька область), Українка (Київська область), Одеса, Суми, Херсон та Камʼянець-Подільський (Хмельницька область)”, - ідеться в повідомленні.

За даними ЦВК, у повторному голосуванні з виборів міського голови, яке відбудеться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582 тис. виборців.

Крім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Зазначається, що результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Водночас у ЦВК нагадали, що на 22 листопада повторне голосування з виборів міського голови призначене у 12 містах 10 регіонів, а саме: у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Броварах (Київська область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

На 29 листопада призначене повторне голосування на виборах мера Чернівців.

Як повідомлялося, 25 жовтня пройшло голосування на чергових місцевих виборах в Україні.

Повторне голосування з виборів міського голови призначено у територіальних громадах із кількістю виборців більше ніж 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.