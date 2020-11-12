Другий тур: у Денісової дали карантинні рекомендації виборцям

Під час проведення повторного голосування на місцевих виборах людям треба мінімізувати час перебування у приміщенні для голосування і утриматися від відвідання таких приміщень із дітьми.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці Офіс Омбудсмана.

“Повторне голосування з місцевих виборів має проводитись із здійсненням протиепідемічних заходів, передбачених Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641. Виборцям під час проведення голосування необхідно: обробити руки дезінфікуючими (антисептичними) засобами перед входом до приміщення для голосування та після виходу з нього; мінімізувати час перебування у приміщенні для голосування”, - йдеться у повідомленні.

Також виборцям рекомендують перебувати у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно, таким чином, щоб були прикриті рот та ніс. Але уточнюється, що члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Окремо громадян просять утриматися від відвідування приміщень для голосування разом з дітьми і за можливості для здійснення голосування використовувати особисту ручку.

“Виборцям, які підлягають самоізоляції відповідно до пункту 20 Постанови, рекомендується здійснювати голосування за місцем перебування. При цьому виборці, які виявили бажання проголосувати за місцем перебування, не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування (повторного голосування) повинні подати заяву з доданою довідкою медичної установи про стан їх здоров’я для прийняття відповідною дільничною виборчою комісією на її засіданні рішення щодо їх включення до витягу із списків виборців для голосування за місцем їх перебування”,- поінформували у Офісі омбудсмана.

Окремо у відомстві нагадали, що повторне голосування з місцевих виборів призначене на 15 листопада у Кам'янець-Подільському (Хмельницька область), Краматорську (Донецька область), Луцьку, Одесі, Сумах, Українці (Київська область), Херсоні.

Також повторне голосування з місцевих виборів призначене на 22 листопада у Бердянську (Запорізька область), Дніпрі, Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Нікополі (Дніпропетровська область), Полтаві, Рівному, Слов'янську (Донецька область), Ужгороді та Черкасах.

Як повідомлялося, 25 жовтня пройшло голосування на чергових місцевих виборах в Україні.

Станом на 5 листопада повторне голосування з виборів міського голови призначено у 14 територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч.