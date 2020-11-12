У Чернівцях назвали кандидатів у мери, другий тур - 29 листопада

Чернівецька ТВК оголосила, що в першому турі виборів мера Чернівців перемогли кандидат від "Єдиної Альтернативи" Роман Клічук і Віталій Михайлішин від "Команди Михайлішина".

Протокол на засіданні зачитав голова ТВК Сергій Ключук, передає Укрінформ із посиланням на Суспільне.

За Клічука проголосували 15 317 виборців (27,23%), за Михайлішина — 11 988 (21,31%). За відстороненого мера Олексія Каспрука проголосували 10 210 виборців.

Другий тур виборів чернівецького міського голови призначено 29 листопада.

Як зазначає Суспільне, Віталій Михайлішин тричі балотувався до парламенту та двічі — в мери, втім, жодного разу не переміг. Був депутатом від "Партії Регіонів", є чинним депутатом міської ради та очолює фракцію "Рідне місто". На місцевих виборах представляє партію "Команда Михайлішина".

Роман Клічук – приватний підприємець. Володіє фірмою "Рома", яка займається оптовою торгівлею алкоголю та продуктів харчування, та компанією "Гойра груп", що об’єднує декілька ресторанів міста. Був депутатом обласної ради та членом виконкому міста. Його висунула партія "Єдина Альтернатива".

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.

10 листопада Центральна виборча комісія зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів.