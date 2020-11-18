Уряд розблокував конкурси на держслужбу під час карантину

Кабінет Міністрів розблокував проведення конкурсів в умовах карантинних обмежень та оновив вимоги до компетентності типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А».

Постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 і від 22 липня 2016 р. № 448» було прийнято під час чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Акт підготовлено для належного проведення конкурсів в умовах карантинних обмежень, а також оновлення компонентів вимоги до компетентності типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, - пояснив міністр Кабінету Міністрів Олег Немічнов у Телеграмі це рішення.

За його словами, у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, проведення конкурсних процедур було тимчасово призупинено.

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Постановою вносяться такі зміни до порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: щодо обов’язкового проходження тестування в Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби лише для кандидатів на посади категорії «А» та фахівців з питань реформ; можливості проходження тестування на знання законодавства дистанційно для кандидатів на зайняття посад категорій «Б» і «В», окрім посад фахівців з питань реформ, а також можливості проведення співбесіди з кандидатами дистанційно в режимі відеоконференції.

Також пропонується внести зміни до типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А» щодо врегулювання можливості оцінювання під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А», зокрема, вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики; оновлення компонентів вимоги до компетентності «Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні запустять експеримент — зарплати держслужбовців «прив’яжуть» до класифікації. 11 листопада Кабінет Міністрів схвалив розпорядження «Про підготовку та реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад».