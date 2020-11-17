Кабмін доручив Мінфіну створити Українську фінансову житлову компанію

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів забезпечити створення приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові Кабміну №1115, яка опублікована на Урядовому порталі.

Зокрема, у документі йдеться про затвердження порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом. Міністерству фінансів доручено забезпечити утворення приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».

Також Кабмін доручив Державній казначейській службі відкрити рахунок компанії у Казначействі до реєстрації її установчих документів в установленому законодавством порядку.