Кабмін доручив Мінфіну створити Українську фінансову житлову компанію

Кабмін доручив Мінфіну створити Українську фінансову житлову компанію

Укрінформ
Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів забезпечити створення приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові Кабміну №1115, яка опублікована на Урядовому порталі.

Зокрема, у документі йдеться про затвердження порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для поповнення статутного капіталу акціонерного товариства, яке створюється з метою впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом. Міністерству фінансів доручено забезпечити утворення приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія».

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Також Кабмін доручив Державній казначейській службі відкрити рахунок компанії у Казначействі до реєстрації її установчих документів в установленому законодавством порядку.

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