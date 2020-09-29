В Україні хочуть розширити список тих, хто чекає на житло поза чергою

Верховна Рада планує включити осіб, які до 1 січня 1993 року взяті на облік і потребують поліпшення житлових умов, до переліку тих, хто має право на набуття житла у постійне користування поза чергою.

Відповідний законопроєкт № 2443 у першому читанні підтримали 269 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, законопроєкт передбачає доповнення статті 46 Житлового кодексу УРСР нормою про те, що поза чергою жиле приміщення надається: особам, які до 01 січня 1993 року взяті на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, власного житла не мають та жилі приміщення у постійне користування відповідно до чинного Житлового кодексу їм не надавалися, які з незалежних від них причин не використали право приватизації житла з державного житлового фонду та проживають у житлі тимчасового призначення.

“Станом на тепер залишається відкритим питання щодо врегулювання випадків, коли в багатоквартирному будинку мешкають особи, які свого часу не скористалися правом на приватизацію квартири з незалежних від них причин”, - пояснили автори документа.

Зокрема, йдеться про осіб, які до 01 січня 1993 року взяті на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, власного житла не мають та жилі приміщення у постійне користування відповідно до чинного Житлового кодексу їм не надавалися, які з незалежних від них причин не використали право приватизації житла з державного житлового фонду та проживають у житлі тимчасового призначення.

“Таким чином, за державою залишається обов’язок у створенні належних умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі. А отже, даним законопроєктом забезпечується зазначеній категорії осіб реалізація права на отримання постійного житла, включивши їх до переліку осіб, що отримують житло поза чергою”, - повідомляється у пояснювальній записці.