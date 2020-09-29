Житло або компенсація для дітей-сиріт: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який унормовує забезпечення житлом дітей-сиріт після досягнення ними повноліття.

Як передає кореспондент Укрінформу, підтримали законопроєкт № 3577 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа” 292 народні депутати.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту закону, метою ухвалення документа є удосконалення законодавства України щодо додаткового захисту житлових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальної підтримки осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також цих осіб після досягнення ними 23 років.

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Так, документом пропонується внесення змін до Житлового кодексу Української РСР, законів України “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та “Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітейˮ, в частині надання права особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі після досягнення ними 23 років, позачергового отримання житла із житлового фонду соціального призначення та забезпечення їх соціальним або орендованим житлом до надання впорядкованого жилого приміщення для постійного проживання.

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Крім того, передбачено внесення змін до законів України „Про охорону дитинства” та „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняˮ в частині надання можливості дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, у тому числі після досягнення ними 23 років, їх бажанням, отримати грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення.

Проєктом акту також передбачено врегулювання питання взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.