В Україні працює 1180 дитячих будинків сімейного типу

Кількість дитячих будинків сімейного типу у країні постійно збільшується, сьогодні їх вже 1180 й там виховується понад 8 тисяч дітей.

Про це, а також про інші сімейні форми виховання та державну підтримку таких родин розповів заступник міністра соціальної політики України Борис Лебедцов у програмі "Офіційна розмова" телеканалу "ДІМ", передає Укрінформ.

"Дитячі будинки сімейного типу дуже швидко розвиваються. Якщо взяти і порівняти статистику 2015 року, то їх було приблизно 900. На сьогодні, на 2020 рік - 1180 дитячих будинків сімейного типу. І кількість дітей, які проживають у цих сім'ях, понад 8 тисяч. Якщо говорити про прийомні сім'ї, то їх приблизно 3200 і проживають у них 6 тисяч дітей", - зазначив заступник міністра.

На запитання ведучої Ірини Твардовської про те, як держава мотивує громадян на створення дитячих будинків сімейного типу, Лебедцов пояснив, що це комплексна робота.

"Це робота і нашого соціального працівника - і психологічна, і емоційна допомога, і направляти цю сім'ю на створення такого будинку. Це і допомога в будівництві, я б хотів відзначити, що урядом прийнято кілька постанов, в тому числі і підтримка дитячих будинків сімейного типу, і придбання житла, і будівництво житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. На прикладі цього року: держава виділила 797 млн ​​грн на придбання житла. і за 3 роки дії цієї програми було побудовано 135 дитячих будинків сімейного типу", - підкреслив Лебедцов.

Крім того, він зазначив, що загалом по Україні спостерігається приблизно рівна статистика за кількістю прийомних сімей та будинків сімейного типу.

За його словами, у двох областях, Харківській і Дніпропетровській - найбільше дітей, позбавлених батьківського піклування, оскільки ще з радянських часів тут будували більшу кількість інституційних установ (інтернатів - ред.).

Повний випуск програми «Офіційна розмова» дивіться за посиланням.