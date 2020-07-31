На Київщині двоє вихованців втекли з дитбудинку – поліція

Поліція Київщини розшукує брата й сестру, які втекли з дитячого будинку сімейного типу.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

«У пошуках 13-річного хлопчика та його 11-річної рідної сестрички задіяні ювенальні поліцейські, працівники Києво-Святошинського відділу поліції, відділ аеророзвідки Департаменту патрульної поліції НПУ та бійці Національної гвардії України, орієнтована громадськість», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 липня ввечері двоє дітей - брат і сестра - втекли з дитячого будинку сімейного типу, що у селі Тарасівка Києво-Святошинського району. Про їх зникнення повідомила до поліції матір-вихователь кілька годин потому.

Правоохоронці встановили, що діти провокували конфлікти, вели себе зухвало, спричиняли сварки з батьками-вихователями, а після того, як дорослі у вихованців забрали гаджети, підлітки втекли.

За місцем проживання біологічної матері дітей, яка позбавлена батьківських прав через алкоголізм, поліцейські зниклих дітей не виявили.

Поліція оприлюднила фото дітей і описала їх прикмети.

Так, розшукується В’ячеслав Оленущенко, який був одягнений у футболку сірого кольору, темно-сині шорти з малюнком героя мультику «Спайдермен», гумові капці синього кольору. Зріст хлопчика - 164-167 сантиметри, на вигляд 16-17 років, волосся світле, очі зелені, обличчя овальне, на обличчі з лівого боку на щоці велика родимка.

Також поліція розшукує Оленущенко Єлизавету, яка була одягнена в кофту червоного кольору, чорні штани, гумові капці темно-синього кольору. Дівчинці на вигляд 11-12 років, вона має зріст 150 сантиметрів, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, очі світло карі, на спинці носа – горбинка від давнішнього травмування.

Поліція закликала усіх, кому відомо місцезнаходження дітей, чи якщо хтось володіє інформацією про можливе перебування зниклих неповнолітніх, повідомити на спецлінію 102.