У ПАР 68 в’язнів утекли з тюрми - за дві доби всіх повернули до камер

На заході Південно-Африканської республіки з однієї із тюрем здійснили втечу 68 ув’язнених, проте протягом 2 днів усіх їх вдалося упіймати та повернути за ґрати.

Про це повідомляє BBC.

«У Західно-Капській провінції Південно-Африканської республіки із в’язниці втекли 68 ув’язнених. Утікачів піймали за два дні й повернули до камер», - йдеться в повідомленні.

Prisoners escape Malmesbury. Some even hijacked a vehicle. pic.twitter.com/HqugqzLu5M — Yusuf Abramjee (@Abramjee) July 24, 2020

Інцидент стався у п’ятницю, 24 липня. Тоді у в’язниці з 451 ув’язненим перебувало лише 20 охоронців. Частина ув’язнених напала на охоронців і змогла їх обеззброїти.

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Утечу з в’язниці встигли зафільмувати на камеру місцеві мешканці. Вони ж і допомогли правоохоронцям розшукати втікачів.

Зазначається, що всіх утікачів буде притягнено до відповідальності. Тим паче, що під час утечі вони поранили 8 охоронців в’язниці.