Рада планує дозволити сиротам з інвалідністю проживати у дитбудинках сімейного типу до 23 років
Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 340 народних депутатів.
“Проєктом акта пропонується внести зміни до Сімейного кодексу України, Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, що дасть змогу особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватись у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти”, - йдеться у пояснювальній записці.
Як зазначається у документі, відповідно до законодавства вихованці перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у закладі професійної (професійно-технічної), вищої освіти – до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти. Проте особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які за станом здоров’я не можуть навчатися у закладі професійної (професійно-технічної), вищої освіти та працювати, потребують стороннього догляду та уваги.