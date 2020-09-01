Рада планує дозволити сиротам з інвалідністю проживати у дитбудинках сімейного типу до 23 років

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволить дітям-сиротам, які мають інвалідність, проживати у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу до 23 років.

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 340 народних депутатів.

“Проєктом акта пропонується внести зміни до Сімейного кодексу України, Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, що дасть змогу особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватись у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти”, - йдеться у пояснювальній записці.

Як зазначається у документі, відповідно до законодавства вихованці перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у закладі професійної (професійно-технічної), вищої освіти – до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти. Проте особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які за станом здоров’я не можуть навчатися у закладі професійної (професійно-технічної), вищої освіти та працювати, потребують стороннього догляду та уваги.