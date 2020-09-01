На відпочинок дітей-пільговиків знайшли додаткові гроші - Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету-2020 для фінансування відпочинку дітей, які які потребують особливої уваги та підтримки.

Як передає кореспондент Укрінформу, Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки" (законопроєкт №3819) підтримали 325 народних депутатів.

“Законопроєктом №3819 ми пропонуємо дати можливість поїхати на оздоровлення та відпочинок до дитячих таборів у Карпатах, на узбережжі Чорного та Азовського морів дітям-сиротам, дітям учасників бойових дій, дітям з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних сімей, усім тих, про кого повинна піклуватися держава”, - розповіла одна з авторів документу, народний депутат від фракції “Слуга народу” Оксана Дмитрієва.

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Депутат додала, що для цього пропонується направити додаткові кошти, які є у держбюджеті. За словами Дмитрієвої, програма буде профінансована за рахунок збільшення надходжень з ПДВ.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон передбачає на 2020 рік в додатку №3 до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" видатки на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії не залежно від форм власності.

Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів відповідно до вимог Закону "Про публічні закупівлі".