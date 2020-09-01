На відпочинок дітей-пільговиків знайшли додаткові гроші - Рада ухвалила закон
Як передає кореспондент Укрінформу, Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки" (законопроєкт №3819) підтримали 325 народних депутатів.
“Законопроєктом №3819 ми пропонуємо дати можливість поїхати на оздоровлення та відпочинок до дитячих таборів у Карпатах, на узбережжі Чорного та Азовського морів дітям-сиротам, дітям учасників бойових дій, дітям з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних сімей, усім тих, про кого повинна піклуватися держава”, - розповіла одна з авторів документу, народний депутат від фракції “Слуга народу” Оксана Дмитрієва.
Депутат додала, що для цього пропонується направити додаткові кошти, які є у держбюджеті. За словами Дмитрієвої, програма буде профінансована за рахунок збільшення надходжень з ПДВ.
Як зазначається у пояснювальній записці, закон передбачає на 2020 рік в додатку №3 до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" видатки на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії не залежно від форм власності.
Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів відповідно до вимог Закону "Про публічні закупівлі".